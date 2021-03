Taapsee Pannu, Anurag Kashyap were also raided in 2013: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बालीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप पर आयकर विभाग के छापों का बचाव करने वाले एक बयान में शुक्रवार को कहा कि इन्हीं लोगों पर 2013 में भी आयकर विभाग के छापे डाले गये थे लेकिन तब इसको लेकर कोई मुद्दा नहीं बनाया गया, जैसा आज बनाया जा रहा है. Also Read - Anurag Kashyap Taapsee Pannu IT Raid: 650 करोड़ रुपये की हेराफेरी! इनकम टैक्स ने तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप मामले में किया बड़ा खुलासा

वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत मामलों को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुये कहा कि यदि कहीं कोई कर चोरी हो रही है तो इसके बारे में पता लगाना राष्ट्रीय हित में है. सीतारमण यहां राष्ट्रीय महिला प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रही थी.

सीतारमण ने इस संबंध में पूछे गये सवाल पर कहा, ''सबसे पहले मैं किसी ए अथवा बी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं. (लेकिन) यहां नाम लिये गये हैं (मैं कहना चाहूंगी) कि इन्हीं नामों पर 2013 में भी छापे डाले गये थे.''

उन्होंने कहा, ‘‘यह तब कोई मुद्दा नहीं था (2013 में), लेकिन अब यह मुद्दा बनाया जा रहा है.’’

वित्त मंत्री ने हालांकि 2013 में आयकर विभाग के छापे का क्या परिणाम रहा उसके बारे में कुछ नहीं कहा और न ही इसके बारे में बताया कि पिछले सात सालों के दौरान इस मामले में आगे कोई कार्रवाई की गई.

आयकर विभाग ने तीन मार्च को पन्नू और कश्यप और उनके भागीदारों के टिकानों पर छापे मारे थे. इन्होंने फिल्म बनाने के लिये फेंटॉम फिल्म्स की शुरुआत की थी. जो कि अब बंद हो चुका है. आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा था कि इस संबेध में मुंबई, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद स्थित ठिकानों पर छापे मारे थे.

(इनपुट भाषा)