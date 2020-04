नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्‍ली में निजामुद्दीन मरकज में भाग लेने वाले विदेशियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की है. केंद्र सरकार ने वीजा शर्तों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने के कारण गुरुवार को 960 विदेशियों के नाम काली सूची में डाल दिए और उनके वीजा रद्द कर दिए. Also Read - तबलीगी जमात के सदस्यों और उनके संपर्क में आए करीब 9000 लोग पृथक किए गए: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय के कार्यालय ने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों के पुलिस प्रमुखों को विदेशी कानून और आपदा प्रबंधन कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने को कहा है, जहां पर ये विदेशी फिलहाल रह रहे हैं. Also Read - दिल्ली सरकार ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को देगी पांच-पांच हजार रुपये: अरविंद केजरीवाल

गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया, ”गृह मंत्रालय द्वारा पर्यटक वीजा पर तबलीगी जमात गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण 960 विदेशियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है और साथ ही उनका भारतीय वीजा भी रद्द कर दिया गया है.’’ Also Read - कोरोना वायरस: निजामुद्दीन से यूपी पहुंचे 17 विदेशियों सहित कुल 30 लोगों पर मुकदमे

In the case of Tablighi Jamaat,Nizamuddin, 960 foreigners have been blacklisted and their tourist visas cancelled after they were found involved in activities related to Tablighi Jamat: Office of the Home Minister https://t.co/Nq2JRCJBli

