नई दिल्लीः देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. महामारी को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है. लेकिन, इसके बाद भी देश में 27 हजार से अधिक कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं. वहीं 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच ट्विटर पर ‘तबलीगी जमात पर गर्व है’ काफी ट्रेंड कर रहा है. यह वही तबलीगी जमात है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा था. दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके स्थित मरकज में 4 हजार से अधिक जमातियों के मिलने के बाद इनमें कोरोना की पुष्टि हुई थी. जिसके बाद लोग काफी गुस्से में थे. Also Read - Coronavirus: यूपी की महिला पत्रकार पॉजिटिव, परिवार के लोग अस्‍पताल में आइसोलेशन पर

इस बीच अब ट्विटर पर #तबलीगी_जमात_पर_गर्व_है’ टॉप ट्रेंड है. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तबलीगी जमात ने ऐसा क्या कर दिया कि ट्विटर पर यह टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया है. Also Read - दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में शुरू हुईं आपातकालीन सेवाएं, नर्स पाई गई थी कोरोना पॉजिटिव

रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना से अब तक 300 से ज्यादा जमाती ठीक हो चुके हैं और अब ये जमाती अन्य लोगों की मदद करने के लिए प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं. हालांकि, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन, सोशल मीडिया पर तबलीगी जमात ट्रेंड जरूर कर रहा है और लोग तबीलीग जमात पर गर्व है लिखकर ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं. Also Read - चीन से आ‍यातित Coronavirus जांच किट में मुनाफाखोरी, सरकार जांच और कार्रवाई करे: कांग्रेस

Shame on those who hate Muslims and are spreading poison. @HansrajMeena @SanjayUkroond #तब्लीगी_जमात_पर_गर्व_है pic.twitter.com/5AIt4EHkwg

Tabligi Farooq Basha from TamilNadu donating blood and plasma to aid Covid19 patients at Sultanpuri quarantine center.

Tabligi Heroes waiting to donate plasma for country. Indian Media accused them as “Super spreaders”, called it Corona Jihad but still they want to save the lives of fellow Indians.

Real Heroes! #तब्लीगी_जमात_पर_गर्व_है@HansrajMeena pic.twitter.com/988LpkapD0

— Pinky Meena (@pinkymeena_) April 27, 2020