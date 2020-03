नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ताहिर आज राउज ऐवन्यू कोर्ट में सरेंडर करने वाले थें. सरेंडर करने से कुछ देर पहले ही ताहिर की गिरफ्तारी हुई है.

Delhi: Suspended AAP Councillor Tahir Hussain surrenders before Court. Hussain through his lawyer Mukesh Kalia had moved a surrender plea before Additional Chief Metropolitan Magistrate (ACMM) Vishal Pahuja. #DelhiViolence pic.twitter.com/0h8pej18VW

— ANI (@ANI) March 5, 2020