Bakrid 2026: बकरीद पर ताजमहल का फ्री में कर पाएंगे दीदार, जानिए कितने बजे से मिलेगी एंट्री

Bakrid 2026: बकरीद पर 28 मई को ताजमहल में सुबह 7 से 10 बजे तक फ्री एंट्री मिलेगी. जानिए एंट्री टाइम, टिकट नियम और आगरा घूमने जाने से पहले जरूरी जानकारी.

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taj mahal free entry (Image AI)

Bakrid 2026: अगर आप ताजमहल घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. बकरीद के मौके पर 28 मई 2026 को ताजमहल में कुछ घंटों के लिए फ्री एंट्री दी जाएगी. इस दौरान पर्यटकों को टिकट नहीं लेना पड़ेगा. हर साल बकरीद पर बड़ी संख्या में लोग ताजमहल देखने पहुंचते हैं और इस बार भी अच्छी भीड़ देखने को मिल सकती है. हालांकि फ्री एंट्री पूरे दिन नहीं रहेगी, इसलिए समय का ध्यान रखना जरूरी है.

सुबह 7 बजे से मिलेगी मुफ्त एंट्री

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के मुताबिक 28 मई को सुबह 7:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक ताजमहल में फ्री एंट्री रहेगी. इन तीन घंटों के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना टिकट ताजमहल के अंदर जा सकेगा. चाहे आप आगरा के रहने वाले हों या दूसरे शहर से आए टूरिस्ट, सभी लोग इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं. गर्मी को देखते हुए सुबह का समय घूमने के लिए भी बेहतर माना जा रहा है.

मुख्य मकबरे के लिए देना होगा अलग टिकट

फ्री एंट्री सिर्फ ताजमहल परिसर तक ही रहेगी. अगर आप मुख्य मकबरे के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले की तरह 200 रुपए का अलग टिकट लेना होगा. इस टिकट में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है. इसलिए जो लोग ताजमहल को अंदर से करीब से देखना चाहते हैं, उन्हें यह अतिरिक्त टिकट खरीदना पड़ेगा.

सुबह 10 बजे के बाद फिर शुरू होगी टिकट व्यवस्था

सुबह 10 बजे के बाद फ्री एंट्री खत्म हो जाएगी. इसके बाद ताजमहल में एंट्री के लिए सामान्य टिकट लेना जरूरी होगा. टिकट काउंटर दोबारा खुल जाएंगे और आम दिनों की तरह शुल्क लिया जाएगा. ऐसे में अगर आप बिना टिकट ताजमहल देखना चाहते हैं, तो समय से पहले पहुंचना बेहतर रहेगा. देर होने पर आपको सामान्य टिकट खरीदना पड़ सकता है.

घूमने जाने से पहले ये बातें जरूर जान लें

बकरीद के दिन ताजमहल में ज्यादा भीड़ रहने की संभावना है, इसलिए सुबह जल्दी पहुंचना सही रहेगा. पानी की बोतल, कैप और हल्के कपड़े साथ रखें, क्योंकि आगरा में गर्मी काफी ज्यादा रहती है. साथ ही सुरक्षा जांच के दौरान नियमों का पालन करना जरूरी होगा. अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, तो पहले से टाइमिंग और एंट्री नियम जरूर चेक कर लें.