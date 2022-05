भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Bagga) की पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान ‘पगड़ी’ न पहनने देने के आरोप पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से सात दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने चीफ सेक्रेटरी अनिरुद्ध तिवारी को नोटिस भेजा है और भेजे गए पत्र में कहा गया है कि गिरफ्तारी के दौरान तजिंदर बग्गा को पगड़ी नहीं पहनने देना बेहद गलत है. यह सिख धर्म के अधिकारों को गंभीर उल्लंघन है.Also Read - 'ममता बनर्जी से करीबी संबंध'-अमित शाह संग डिनर के एक दिन बाद बोले Sourav Ganguly; जानें क्या हैं इसके मायने

National Commission for Minorities wrote a letter to Punjab Chief Secy over alleged reports that "TS Bagga was allegedly not allowed to wear his turban during his arrest by Punjab police y'day," & requested to submit a factual report on the alleged incident within 7 days

