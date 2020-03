नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को क्षेत्रीय उपायुक्तों को ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई’ करने का निर्देश दिया है, जो कोरोना वायरस के डर से डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल कर्मियों पर किराए के घर खाली करने का दबाव बना रहे हैं.

सरकारी अधिसूचना के मुताबिक इस तरह का बर्ताव कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई की जड़ पर वार करता है और यह आवश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने के बराबर है.

दिल्ली महामारी रोग, कोविड-19 नियमन को लागू करते हुए इसमें कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगमों के क्षेत्रीय उपायुक्त और पुलिस उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कानून के संबंद्ध प्रावधानों के तहत ऐसे मकान मालिकों और घरों के मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें.’’

All DMs/Zonal Dy Commissioners of Municipal Corp/Dist Dy Commissioners of Police are directed to take strict penal action under relevant provisions of law against landlords/house owners forcing doctors/health care personnel/paramedical staff to vacate rented residences:Delhi govt pic.twitter.com/nS6Kdix60B

— ANI (@ANI) March 24, 2020