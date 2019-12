नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विशेष प्रतिनिधि वार्ता फ्रेमवर्क के तहत दशकों पुराने चीन-भारत सीमा मुद्दे पर शनिवार को बातचीत की. वांग इस वार्ता के लिए शुक्रवार की रात यहां पहुंचे.

अधिकारियों ने बताया कि इस वार्ता के दौरान सीमा मुद्दे के कई पहलुओं पर चर्चा की गई और दोनों पक्ष 3,5000 किलोमीटर लंबी इस सीमा के आस-पास शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच अक्टूबर में ममल्लापुरम में हुई दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता के साथ ही प्रस्तावित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) में भारत के शामिल नहीं होने के बाद चीन की तरफ से हो रहा यह पहला उच्चस्तरीय दौरा है.

Delhi: National Security Advisor (NSA) Ajit Doval meets Chinese State Counsellor & Foreign Minister Wang Yi for the 22nd meeting of Special Representatives (SR) for India-China Boundary Question. pic.twitter.com/O4klRnzdO2

— ANI (@ANI) December 21, 2019