नई दिल्ली: तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते यहां 6 जिलों ( तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, थेनी, निरुद्धनगर, वेल्लोर और रामनाथपुरम ) के स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया है. मौसम विभाग ने तमिलनाडू में भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट भी जारी किया है.’

Tamil Nadu: All schools and colleges to remain closed in six districts (Tirunelveli, Tuticorin, Theni, Virudhunagar, Vellore and Ramanathapuram), due to heavy rainfall.

— ANI (@ANI) October 30, 2019