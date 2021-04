Covid-19 Case in India Latest Updates: देश में कोविड-19 महामारी तेजी से फैल रही है. कई राज्य जो संक्रमण से कम प्रभावित थे वहां भी अब स्थिति भयावह रूप लेती जा रही है. तमिलनाडु उन राज्यों में से एक है जहां संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. राज्य स्वास्थ्य विभाग ने आज बताया कि प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के 13,775 नए मरीज मिले हैं और 78 लोगों की मौत हो गई. विभाग ने बताया कि नए मामलों के साथ राज्य में अब संक्रमितों की संख्या 10,51,487 है, इनमें 9,43,044 लोग ठीक हो चुके हैं और 13,395 लोगों का निधन हो चुका है. राज्य में एक्टिव केस 95,048 हैं.

Tamil Nadu reports 13,776 new #COVID19 cases, 8078 recoveries and 78 deaths in the last 24 hours. Total cases 10,51,487

Total recoveries 9,43,044

Death toll 13,395 Active cases 95,048 pic.twitter.com/lcOVXXuvW6 — ANI (@ANI) April 23, 2021

इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी करीब 12 हजार नए कोविड-19 मरीजों की पुष्टि हुई है. शुक्रवार (23 अप्रैल, 2021) को राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में 11,766 कोरोना मरीज मिले हैं और 38 लोगों की मौत हो गई. नए मरीजों के साथ प्रदेश में अब संक्रमितों का आंकड़ा दस लाख के पार या 10,09,228 पर पहुंच गया है. इनमें 9,27,418 लोग ठीक हो चुके हैं और 7,579 मरीजों की मौत हो गई. राज्य में 74,231 एक्टिव केस हैं.

Andhra Pradesh reports 11,766 new #COVID19 cases, 4441 recoveries, and 38 deaths in the last 24 hours. Total cases 10,09,228

Total recoveries 9,27,418

Death toll 7579 Active cases 74,231 pic.twitter.com/OrgjEJMYYY — ANI (@ANI) April 23, 2021

आज गोवा में भी 1,420 नए संक्रमित मिले हैं. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण से 12 लोगों की मौत हो गई और 596 लोग ठीक भी हुए हैं. राज्य मौजूदा समय में 11,040 एक्टिव केस हैं.

Goa reports 1,420 new #COVID19 cases, 12 fatalities and 596 recoveries in the last 24 hours; active cases at 11,040 pic.twitter.com/5p2uSrnTa6 — ANI (@ANI) April 23, 2021

पिछले चौबीस घंटे में उत्तराखंड में भी 4,339 नए कोरोना के केस मिले हैं. आज स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस बीच 1,179 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे गई, हालांकि इतने समय में 49 लोगों की मौत हो गई. राज्य में एक्टिव केस 29,949 हैं.