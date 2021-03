Tamil Nadu Assembly Election 2021: छह अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव के लिए अपने-्अपने तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है और पार्टियों ने अपना-अपना घोषणापत्र भी जारी कर दिया है. बता दें कि तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान मुफ्त में उपहार बांटने की घोषणा पर ज्यादा भरोसा करती हैं. इस बार भी द्रविड़ नेताओं ने ऐसे वादों की झड़ी लगा दी है. Also Read - Tamil Nadu Assembly Election 2021: वोट के लिए बाबा कुछ भी करेगा, नेताओं ने कीं अजब-गजब हरकतें...देखें तस्वीरें

इन वादों को निभाने की बात तो चुनाव के बाद आएगी, लेकिन AIADMK के उम्मीदवार Thanga Kathiravan, जो कि Nagapattinam से चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका एक वीडियो देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी. वो बीच सड़क पर लोगों के कपड़े धोने लगे. उन्होंने वादा किया है कि अगर जीत गए तो सबको वॉशिंग मशीन देंगे.

देखें वीडियो….

Tamil Nadu: AIADMK candidate Thanga Kathiravan from Nagapattinam washed people’s clothes and promised to give washing machine after winning elections during campaigning yesterday. pic.twitter.com/gvSgUy6UT6

— ANI (@ANI) March 23, 2021