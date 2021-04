Tamil Nadu Assembly Election 2021: तमिलनाडु में छह अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव 2021 (Tamil Assembly Election 2021) में श्रीविल्लिपुत्तूर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पीएसडब्ल्यू माधव राव का कोविड-19 (Covid-19) से के कारण रविवार को निधन हो गया. राव के दामाद के. राजीव से कहा कि राव 63 वर्ष के थे और उनके परिवार में सिर्फ उनकी बेटी हैं. उन्होंने बताया कि राव का मदुरै के एक निजी अस्पताल में आज सुबह निधन हो गया, जहां उन्हें 20 मार्च को भर्ती कराया गया था. Also Read - Assembly Elections 2021: सभी पांच राज्यों में मतदान आज, असम में आखिरी और बंगाल में तीसरे चरण के लिए हो रही वोटिंग

कांग्रेस के सचिव और तमिलनाडु प्रभारी संजय दत्त ने ट्वीट करके कहा कि उन्हें कोविड-19 के कारण राव के निधन के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ है. दत्त ने कहा कि उनके परिवार को हमारी हार्दिक संवेदनाएं. हम उनके साथ दुख की इस घड़ी में खड़े हैं और राव की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. Also Read - मतदान वाले दिन तीन विधानसभा क्षेत्रों को किया जाएगा सील, चुनाव आयोग ने बताई ये खास वजह

Deeply pained to learn about the sad demise of @INCTamilNadu Leader & #Srivilliputhur Assembly #Congress candidate Shri #MadhavaRao, due to #Covid complications. Also Read - Tamil Nadu में आईटी की रेड, DMK चीफ एमके स्टालिन के दामाद के कई ठिकानों पर सर्च जारी

Our heartfelt condolences to his family. We stand with them in this hour of grief & pray may his soul rest in peace. pic.twitter.com/rKHlU9CIkN

