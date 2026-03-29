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Tamil Nadu Assembly Election 2026 Dmk Manifesto 2000 Rupee Free Electricity

इस राज्य की महिलाओं पर होगी पैसों की बारिश! खातों में ट्रांसफर होंगे 2000 रुपये, फ्री बिजली... जानें और क्या-क्या

इस राज्य में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 2000 रुपये हर महीने देने का वादा किया है. साथ ही मुफ्त बिजली, लैपटॉप और रोजगार योजनाओं का ऐलान किया. आइए जानते हैं पूरी डिटेल...

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय पर DMK का नया चुनावी घोषणापत्र जारी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पहले किए गए ज्यादातर वादे पूरे किए हैं. अगर दोबारा मौका मिला, तो विकास और जनकल्याण की योजनाओं को और आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु को उसी विकास की राह पर आगे बढ़ाना जरूरी है, जिस पर राज्य अभी चल रहा है. इस घोषणापत्र में आम जनता के लिए राहत, महिलाओं के लिए नई सुविधाएं और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है.

महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ी सौगात

इस घोषणापत्र में महिलाओं और बच्चों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. परिवार की महिला मुखिया को मिलने वाली मासिक सहायता राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,000 करने का वादा किया गया है. साथ ही बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ाकर 2,000 करने की बात कही गई है. स्कूल के बच्चों के लिए चल रही नाश्ता योजना, जो अभी कक्षा 1 से 5 तक सीमित है, उसे बढ़ाकर कक्षा 8 तक करने का फैसला लिया गया है. इससे बच्चों की पढ़ाई और पोषण दोनों में सुधार आने की उम्मीद है.

स्वास्थ्य और आवास में बड़े सुधार की योजना

घोषणापत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा बढ़ाकर 10 लाख तक करने और पात्रता की आय सीमा को 5 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है. इससे ज्यादा लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा. इसके अलावा अगले पांच सालों में 10 लाख नए घर बनाने का वादा किया गया है, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को रहने की बेहतर सुविधा मिल सके. सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सुविधाओं को दोगुना करने की भी योजना है.

मुफ्त सुविधाएं और शिक्षा पर खास फोकस

सरकार ने मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने की बात कही है, जिससे 20 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलता रहेगा. किसानों के लिए बिना मीटर के पंप सेट देने का वादा भी किया गया है. शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 35 लाख छात्रों को लैपटॉप देने की योजना बनाई गई है. इससे छात्रों को पढ़ाई और डिजिटल दुनिया से जुड़ने में मदद मिलेगी और उनका भविष्य मजबूत होगा.

रोजगार और निवेश से अर्थव्यवस्था को मजबूती

रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए DMK ने बड़ा लक्ष्य रखा है. पार्टी का मकसद 18 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी. टेक्नोलॉजी सेक्टर में नौकरियों को बढ़ाने के लिए नए नियो टाइडल पार्क बनाए जाएंगे. कनिमोझी करुणानिधि समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने इस घोषणापत्र को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है. स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु की जनता विकास और स्थिर सरकार चाहती है और DMK उसी दिशा में काम करती रहेगी.

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