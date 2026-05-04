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तमिलनाडु की राजनीति में थलपति विजय की सुपरहिट एंट्री, DMK को पछाड़कर नंबर 1 बनी TVK, सरकार बनाने का मौका

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026: TVK का उदय तमिलनाडु की लंबे समय से चली आ रही द्विध्रुवीय राजनीति के अंत का संकेत है. DMK और AIADMK के बाद TVK एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है. अगर रुझान फाइनल नतीजे में बदलते हैं, तो TVK तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है.

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026: साउथ सुपरस्टार थलपति विजय ने 2 फरवरी 2024 को अपनी राजनीतिक पार्टी TVK बनाई थी.

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है. ताजा रुझानों के मुताबिक, तमिलनाडु की राजनीति में एक्टर थलपति विजय ब्लॉकबस्टर एंट्री मारते दिख रहे हैं. शुरुआती रुझानों के मुताबिक, विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कज़गम (TVK) करीब 100 सीटों पर आगे चल रही है. हालांकि, चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, TVK 47 सीटों पर आगे है. AIADMK ने 44 और सत्तारूढ़ पार्टी DMK ने 20 सीट पर लीड बना रखी है. तमिलनाडु CM एमके स्टालिन अपनी सीट कोलाथुर से पिछड़ते जा रहे हैं.

तमिलनाडु की राजनीति के लिए इसके मायने

TVK का उदय तमिलनाडु की लंबे समय से चली आ रही द्विध्रुवीय राजनीति के अंत का संकेत है. DMK और AIADMK के बाद TVK एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है. अगर रुझान फाइनल नतीजे में बदलते हैं, तो TVK तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है. अगर खंडित जनादेश आया, तो थलपति विजय सीधे किंगमेकर की भूमिका में आ जाएंगे. संभव है कि वो सरकार बनाने के लिए खुद किंग बनना भी चाहें. क्योंकि, थलपति विजय अब सिर्फ राजनीति में कदम रखने वाले नए खिलाड़ी नहीं हैं. बल्कि वह अब इस पूरी चुनावी जंग के केंद्र में हैं.

कैसा रहा थलपति विजय का करियर?

थलपति विजय के करियर की बात करें, तो अब तक उन्होंने 65 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें से उनकी ज्यादातर फिल्में हिट रही हैं. मास्टर, थेरी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. विजय सबसे ज्यादा फीस पाने वाले तमिल एक्टर भी हैं. उन्होंने फिल्म ‘थलापति 65’ के लिए 100 करोड़ रुपये की फीस ली थी. विजय रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं और 1985 में आई फिल्म ‘नान सिवापू मनिथन’ में उनके साथ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके हैं.

420 करोड़ के मालिक हैं थलापति विजय

साउथ एक्टर विजय फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना 120 करोड़ रुपये कमाई करते हैं. उनकी कुल नेटवर्थ 420 करोड़ रुपये है. विजय अपने परिवार के साथ चेन्नई स्थित बीच होम में रहते हैं.

2021 के तमिलनाडु चुनाव के नतीजे?

DMK को 159 सीटें मिली थीं. वोट शेयर 37.7% रहा. AIADMK के खाते में 75 सीटें आई थीं. वोट शेयर 33.3% था.

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