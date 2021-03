Tamil Nadu Assembly Elections, AIADMK New: तमिलनाडु की सत्‍तारूढ़ पार्टी अन्नाद्रमुक (AIADMK) ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 (Tamil Nadu Assembly Elections) के लिए आज शुक्रवार को पहली सूची जारी कर दी है. 6 नामों वाली इस सूची में मुख्‍यमंत्री ईडापडी के पलानीस्वामी और डिप्‍टी सीएम पन्‍नीरसेल्‍वम (Panneerselvam) के नाम भी शामिल हैं. Also Read - Assembly Polls 2021: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले शशिकला का राजनीति से संन्यास का ऐलान, कहा- 'कभी सत्ता या पद की नहीं रही चाह'

AIADMK ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए जिन छह उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, उसके मुताबिक, सीएम ईडापडी के पलानीस्वामी विधानसभा की ईडापडी (Edappad) सीट से उम्‍मीदवार घोषित किए गए हैं और डिप्‍टी सीएम बोडिनायकनूर (Bodinayakanur) से चुनाव लड़ेंगे. Also Read - शशिकला को अस्पताल से मिली छुट्टी, अन्नाद्रमुक के साथ राजनीतिक लड़ाई के दिए संकेत, पार्टी ने ट्वीट में कही ये बात

Tamil Nadu assembly elections: AIADMK releases the first list of six candidates; CM Edappadi K Palaniswami to contest from Edappadi and Deputy CM to contest from Bodinayakanur pic.twitter.com/5abWMjLCDj Also Read - Tamil Nadu: बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का ऐलान, तमिलनाडु में AIADMK के साथ रहेगा गठबंधन

— ANI (@ANI) March 5, 2021