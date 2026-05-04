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Tamil Nadu Assembly Results: विजय की हार की अफवाह से फैन को लगा सदमा, काट लिया खुद का गला
Tamil Nadu Election Results: तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़ रही विजय की पार्टी की आंधी में द्रविड़ राजनीति के दिग्गज काफी पीछे रह गये हैं. राज्य में TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने जा रही है.
Tamil Nadu Assembly Election Results: पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं. बंगाल में BJP पहली बार सरकार बनाने जा रही है. वहीं, तमिलनाडु में विजय सभी पार्टियों पर भारी रहे. केरल से लेफ्ट का पत्ता साफ हो गया और असम-पुडुचेरी में भगवा सरकार बनने जा रही है. बंगाल के बाद तमिलनाडु में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला. तमिलनाडु में विजय (Vijay) की पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी 100 से अधिक सीटें जीतने जा रही है. फिलहाल उनकी पार्टी TVK 108 सीटों पर आगे चल रही है.
उधर, विजय के हारने की अफवाह के बाद कृष्णागिरी के 28 साल के महेंद्रन ने गला काटकर सुसाइड करने की कोशिश की. महेंद्रन TVK पार्टी के नेता विजय के कट्टर सपोर्टर बताए जाते हैं. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना वोटों की गिनती शुरू होने से ठीक पहले हुई.
पुलिस के मुताबिक, महेंद्रन बहुत परेशान थे और अपने घर के पास खड़े होकर अपना गला काट लिया. कृष्णागिरी टाउन पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर ने कहा, ‘देखने वालों ने उन्हें बचाया और कृष्णागिरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले गए, जहां उनका इंटेंसिव ट्रीटमेंट चल रहा है.’
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