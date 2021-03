Tamil Nadu Assembly Speaker P Dhanapal, car accident, Dharapuram, News: तमिलनाडु विधानसभा (Tamil Nadu Assembly) के स्‍पीकर (Speaker) पी धनपाल (P Dhanapal) आज मंगलवार को एक कार एक्‍सीडेंट (car accident) में घायल हो गए. यह हादसा तब हुआ, जब वे पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में शामिल होने के लिए 12:50 बजे तमिलनाडु के धारापुरम में आयोजित एनडीए की चुनावी रैली में शामिल होने जा रहे थे. Also Read - Full Lockdown in Maharashtra: क्या महाराष्ट्र में लगने जा रहा पूर्ण लॉकडाउन? BJP-NCP कर रहीं विरोध

जानकारी के मुताबिक, तमिलनाडु विधानसभा के अध्‍यक्ष पी धनपाल की कार धारापुराम (Dharapuram) के सुरीनाल्‍लूर (Surianallur) के टोल गेट के पास हादसे का शिकार हो गई है.

Tamil Nadu: Assembly Speaker P Dhanapal has been injured after his car met with an accident near Surianallur toll gate in Dharapuram.

P Dhanapal and State Minister SP Velumani were on their way to Dharapuram to attend PM Modi's election rally.

