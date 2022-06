चेन्नई : एक पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ पानी की खाली बोतलें उछालना कहां की सभ्यता है. लेकिन तमिलनाडु में आज ऐसा ही हुआ. पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK के समन्वयक (Coordinator) ओ पनीरसेल्वम की तरफ पार्टी की जनरल काउंसिल मीटिंग के दौरान जमकर पानी की खाली बोतलें उछाली गईं. चेन्नई में वनग्राम के श्रीवारू वेंकटाचलपथी प्लेस में पार्टी की यह बैठक हुई.Also Read - Chennai Power Cut: चेन्नई में आज पांच घंटे तक पॉवर कट की घोषणा, 100 से ज्यादा इलाकों में रुकी बिजली की सप्लाई | देखिए लिस्ट

अन्नाद्रमुक के समन्वयक ओ. पनीरसेल्वम पार्टी की आम परिषद में सदस्यों के एकल नेतृत्व की मांग पर अड़े रहने और उनके प्रतिद्वंद्वी व संयुक्त संयोजक ई.के. पलानीस्वामी का पक्ष लिए जाने के बाद बैठक छोड़कर चले गए.

पलानीस्वामी के समर्थकों ने जैसे ही उन्हें एक सजा हुआ ताज, एक तलवार और राजदंड भेंट किया, पन्नीरसेल्वम और अन्नाद्रमुक उप सचिव वैथीलिंगम समेत उनके समर्थक बैठक से चले गए. शोर-गुल के बीच परिषद की बैठक 40 मिनट तक चली.

#WATCH | Tamil Nadu: Bottles hurled at AIADMK coordinator and former Deputy CM O Panneerselvam at the party's General Council Meeting today. The meeting took place at Shrivaaru Venkatachalapathy Palace, Vanagaram in Chennai.

He walked out halfway through the meeting. pic.twitter.com/lVb1AdvAGt

— ANI (@ANI) June 23, 2022