Tamil Nadu CM Big Announcement: तमिलनाडु में कोविड अस्पतालों में ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों, जैसे डॉक्टर-नर्स-पैरामेडिकल स्टाफ के लिए स्टालिन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. डॉक्टरों-नर्सों और कोरोना मरीजों के इलाज और सेवा में लगे मेडिकल स्टाफ को तमिलनाडु सरकार इंसेंटिव देगी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि कोविड-19 अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ को इस साल जुलाई तक फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल जाएगा. Also Read - Ration Card: करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आपके पास राशन कार्ड है, मिलेंगे 4000 रुपये

मुख्यमंत्री के मुताबिक मई, जून और जुलाई के लिए मेडिकल स्टाफ को 30000 रुपये प्रोत्साहन राशि यानी इंसेंटिव (incentive) दिया जाएगा. इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि कोरोना मरीज के उपचार यानी कोविड ड्यूटी (Covid Duty) के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. Also Read - कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आया TVS Group और दूसरी कंपनियां, मिलेगी 40 करोड़ की सहायता

Tamil Nadu CM announces incentives for medical professionals working during #COVID19 pandemic. For April, May & June, Rs 30,000 will be given to doctors, Rs 20,000 to nurses & Rs 15,000 to other workers. Rs 20,000 will also be given as incentives to PG students & trainee doctors. Also Read - Complete Lockdown In Tamil Nadu: रामदास ने कहा-कोरोना को रोकने के लिए तमिलनाडु में अब सख्त लॉकडाउन है जरूरी

— ANI (@ANI) May 12, 2021