चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (MK Stalin) ने लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा दिए गए भाषण के लिए उनकी तारीफ की. एमके स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस सांसद ने तमिल समुदाय द्वारा लंबे समय से दिए जा रहे तर्कों को संसद में आवाज दी है. द्रमुक प्रमुख ने ट्विटर (Twitter) पर जारी एक पोस्ट में संसद में दिए गए भाषण के लिए राहुल गांधी का सभी तमिल नागरिकों की तरफ से आभार जताया.

एमके स्टालिन ने लिखा, ''प्रिय राहुल गांधी, भारतीय संविधान के विचार को जबरदस्त तरीके से व्यक्त करने के लिए संसद में दिए दमदार भाषण की खातिर मैं सभी तमिलों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं. आपने संसद में तमिलों के लंबे समय से चले आ रहे तर्कों को आवाज दी है, जिनकी स्वाभिमान को महत्व देने वाली अद्वितीय सांस्कृतिक और गहरी राजनीतिक जड़ें हैं.''

Dear @RahulGandhi , I thank you on behalf of all Tamils for your rousing speech in the Parliament, expressing the idea of Indian Constitution in an emphatic manner. (1/2)

राहुल ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला करते हुए आरोप लगाया था कि पार्टी देश में ‘‘राजशाही के शासन’’ के विचार को वापस ले आई है, जिसे ‘‘1947 में खत्म’’ कर दिया गया था. राहुल गांधी के भाषण चर्चा में हैं, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात की.

The Tamils, along with the people of every other state of our country, are my brothers & sisters.

உங்களின் கனிவான வார்த்தைகளுக்கு மிக்க நன்றி திரு @Mkstalin அவர்களே!

I have no doubt that our shared belief in the pluralistic, federal & cooperative idea of India will triumph. https://t.co/wrQKM9cPYw

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 3, 2022