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CM बनते ही एक्शन मोड में विजय, ताबड़तोड़ लिए ये तीन बड़े फैसले, जानें सबसे पहले किस योजना को मंजूरी दी

CM Vijay first day three big decisions: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपने पहले ही दिन महिलाओं के लिए 'सिंगप्पेन' दस्ता, 200 यूनिट बिजली सब्सिडी के साथ पिछली सरकार के10 लाख करोड़ के कर्ज पर श्वेत पत्र लाने की घोषणा की है.

Published date india.com Published: May 10, 2026 1:01 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
CM Vijay first day big three decisions
CM बनते ही विजय ने सबसे पहला फैसला क्या लिया?

Tamil Nadu CM Vijay First Order: तमिलनाडु के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद सी. जोसेफ विजय पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. उन्होंने सचिवालय पहुंचते ही शासन व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और चुनावी वादों को हकीकत में बदलने के लिए तीन महत्वपूर्ण फाइलों पर सिग्नेचर किए. मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने शपथ लेते ही महिलाओं की सुरक्षा, मुफ्त बिजली और नशामुक्ति के लिए तीन ऐतिहासिक फाइलों पर हस्ताक्षर किए. उन्होंने राज्य के 10 लाख करोड़ के कर्ज पर ‘श्वेत पत्र’ लाने का वादा करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त शासन लाने की शुरुआत की है.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहला आदेश

मुख्यमंत्री विजय ने अपने पहले आधिकारिक फैसले के रूप में सिंगप्पेन अधिरडी पडई (Singappen Athiradi Padai) नाम से एक विशेष सुरक्षा इकाई के गठन को मंजूरी दी है. यह इकाई राज्य के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से कार्य करेगी. विजय ने पदभार संभालते ही सबसे पहली फाइल इसी सुरक्षा विंग को गठित करने के लिए साइन की.

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200 यूनिट मुफ्त बिजली का बड़ा तोहफा

तमिलनाडु की जनता को महंगाई से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने बिजली बिलों में बड़ी छूट की घोषणा की है. अब राज्य के हर घर को हर दो महीने में 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी. यह सुविधा वर्तमान में मिल रही 100 यूनिट की मुफ्त बिजली योजना के अतिरिक्त होगी.

नशामुक्त तमिलनाडु के लिए विशेष टास्क फोर्स

युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने हर जिले में समर्पित एंटी-ड्रग प्रिवेंशन यूनिट्स स्थापित करने के आदेश दिए हैं. विजय ने स्पष्ट किया कि ‘नशामुक्त तमिलनाडु’ बनाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इन इकाइयों को विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि राज्य की युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके.

जोसेफ विजय का भावुक संबोधन

शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले संबोधन में विजय काफी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि मैं किसी शाही खानदान से नहीं आता, बल्कि एक सहायक निर्देशक का बेटा हूं जिसने गरीबी और भूख को बहुत करीब से देखा है. उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा कि लोगों ने पहले उन्हें सिनेमा में जगह दी और अब राजनीति में लाकर उन्हें अपना ‘ऋण चुकाने’ का मौका दिया है.

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10 लाख करोड़ का कर्ज

राज्य की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु इस समय 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी खजाना पूरी तरह खाली कर दिया गया है. विजय ने घोषणा की कि वे जल्द ही राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक ‘श्वेत पत्र’ (White Paper) जारी करेंगे ताकि हर नागरिक को पता चल सके कि सरकार की वास्तविक स्थिति क्या है.

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

विजय ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह विजय कभी गलत नहीं करेगा, और जो मेरे साथ सरकार में हैं, अगर वे भी गलती करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने बच्चों को विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी मासूम दुआओं ने भी इस जीत में भूमिका निभाई है और वे उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे.

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सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर

शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पेरियार मेमोरियल पहुंचे और वहां श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद वे सीधे फोर्ट सेंट जॉर्ज (सचिवालय) पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इस बीच सचिवालय में उनके आगमन के बाद अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने विधिवत रूप से अपनी कुर्सी संभाली.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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