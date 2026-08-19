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तमिलनाडु में हेल्थ इंश्योरेंस का बड़ा ऐलान, CM विजय ने ₹5 लाख की कवरेज बढ़ाकर की ₹25 लाख

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य की हेल्थ इंश्योरेंस योजना में बड़ा बदलाव करते हुए सालाना कवरेज ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख करने का ऐलान किया. सरकार का कहना है कि इससे लोगों को बेहतर इलाज आसानी से मिल सकेगा.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 19, 2026, 12:15 PM IST
तमिलनाडु में हेल्थ इंश्योरेंस का बड़ा ऐलान, CM विजय ने ₹5 लाख की कवरेज बढ़ाकर की ₹25 लाख
  • तमिलनाडु में हेल्थ इंश्योरेंस की सालाना कवरेज ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई है.
  • CM विजय ने इलाज को हर व्यक्ति के लिए मूलभूत अधिकार बनाने पर जोर दिया है.
  • विधायकों को क्षेत्र में जनसमस्याएं सुनने के लिए वाहन और मासिक भत्ता देने का ऐलान हुआ है.
  • तीसरे बच्चे के जन्म पर महिला सरकारी कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव 12 सप्ताह से बढ़कर 365 दिन होगी.

Tamil Nadu Health Insurance Scheme: तमिलनाडु सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार (19 अगस्त) को राज्य की मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाली सालाना बीमा कवरेज को पांच गुना बढ़ाने का ऐलान किया. अब लाभार्थियों को 5 लाख रुपये के बजाय 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कई नई योजनाओं और फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि अच्छी चिकित्सा सुविधा किसी स्पेशल वर्ग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. हर व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति और रहने के जगह की परवाह किए बिना इलाज की सुविधा मिलना जरूरी है.

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इलाज को अधिकार के तौर पर देखने पर जोर

विजय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुविधा या विशेषाधिकार के बजाय मूलभूत अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए. सरकार का उद्देश्य उन बाधाओं को कम करना है, जिनकी वजह से लोगों को बेहतर चिकित्सा उपचार हासिल करने में परेशानी होती है.

₹25 लाख की बढ़ी हुई बीमा सीमा को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. सरकार का फोकस स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ राज्य के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी है. नई घोषणा ऐसे समय हुई है जब तमिलनाडु सरकार स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई क्षेत्रों में बदलावों पर जोर दे रही है. बीमा कवरेज बढ़ाने से गंभीर बीमारियों और महंगे इलाज की स्थिति में परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिल सकती है.

विधायकों को वाहन और मासिक भत्ता

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में Rule 110 के तहत एक और पहल की घोषणा की. इसके तहत विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की शिकायतें सुनने और सरकारी परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए आधिकारिक वाहन और मासिक भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इससे विधायक अपने क्षेत्रों में ज्यादा आसानी से पहुंच सकेंगे और स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का जायजा ले सकेंगे. इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच संपर्क को मजबूत करना भी है.

तीसरे बच्चे के लिए 365 दिन की मैटरनिटी लीव

तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन किया जाएगा. मौजूदा व्यवस्था के तहत जिन विवाहित महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 365 दिनों की मैटरनिटी लीव मिलती है. वहीं, दो या उससे अधिक जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारियों के लिए यह अवधि 12 सप्ताह तक सीमित थी.

मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरथकुमार ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती है, इसलिए तीसरे बच्चे के लिए मिलने वाली छुट्टी की अवधि को बढ़ाया जा रहा है.

समय के साथ बढ़ती गई मैटरनिटी लीव

तमिलनाडु में महिला सरकारी कर्मचारियों की मैटरनिटी लीव में पिछले वर्षों में कई बदलाव किए गए हैं. पहले यह अवधि 90 दिन थी, जिसे 2011 में बढ़ाकर छह महीने किया गया. 2016 में इसे नौ महीने किया गया और जुलाई 2021 में यह अवधि बढ़ाकर एक साल यानी 365 दिन कर दी गई थी. अब तीसरे बच्चे के मामले में भी एक साल की छुट्टी का प्रावधान करने का फैसला किया गया है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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