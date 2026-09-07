तमिलनाडु में CM ऑफिस शिफ्ट करने पर ₹6.17 करोड़ खर्च? RTI से सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री कार्यालय को नई जगह शिफ्ट करने का मामला अब चर्चा में है. RTI के जरिए सामने आई जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विजय के कार्यालय को सचिवालय से नमक्कल कविग्नर मालिगई की 10वीं मंजिल पर स्थानांतरित करने के लिए 6.17 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. इस रकम का इस्तेमाल कार्यालय को शिफ्ट करने और उससे जुड़े जरूरी कामों पर किया जाना है.
ये जानकारी एक RTI आवेदन के जवाब में सामने आई है. आवेदन 23 अगस्त को दायर किया गया था. इसमें सार्वजनिक भवन विभाग से विशेष रूप से पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय को नमक्कल कविग्नर मालिगई की 10वीं मंजिल पर ले जाने और इससे संबंधित कार्यों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है. विभाग के लोक सूचना अधिकारी और कार्यकारी अभियंता की ओर से दिए गए जवाब में 6.17 करोड़ रुपये की राशि की पुष्टि की गई.
इस खुलासे के बाद सचिवालय परिसर में प्रशासनिक व्यवस्थाओं और कार्यालयों के पुनर्गठन पर चर्चा तेज हो गई है. इतनी बड़ी राशि एक कार्यालय को नई जगह पर स्थापित करने के लिए निर्धारित किए जाने से सरकारी खर्च को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि, उपलब्ध RTI जानकारी में इस रकम के खर्च का विस्तृत मदवार ब्योरा सामने नहीं आया है.
इस बीच तमिलनाडु की राजनीति में मुख्यमंत्री विजय और विपक्ष के बीच टकराव भी देखने को मिल रहा है. राज्य के मंत्री अरुण राज ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा में विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के अलावा अन्य विधायकों और नेताओं ने भी सरकार से सवाल किए हैं और मुख्यमंत्री सभी मुद्दों पर सदन में जवाब देंगे.
अरुण राज ने कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष के आरोपों को भी खारिज किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के भाषण से ऐसा संदेश गया कि पिछली DMK सरकार के दौरान कानून-व्यवस्था बेहतर थी और पिछले 100 दिनों में स्थिति खराब हो गई है. मंत्री ने इस दावे को सही नहीं बताया और कहा कि वास्तविक स्थिति इससे अलग है.
दरअसल, विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय से राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर जवाब मांगा था. उन्होंने सरकार के शुरुआती 116 दिनों के कामकाज पर भी सवाल उठाए. विपक्षी नेता ने आरोप लगाया कि इस अवधि में सरकार ने कोई नई योजना शुरू नहीं की और पिछली DMK सरकार की योजनाओं को लेकर भी स्पष्ट रुख नहीं अपनाया.
स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के वादों और बाद में की गई घोषणाओं के बीच अंतर दिखाई दे रहा है. उन्होंने सरकार पर प्रशासनिक कामकाज के बजाय रील कंटेंट को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देने का आरोप लगाया.
ऐसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच मुख्यमंत्री कार्यालय को स्थानांतरित करने पर खर्च होने वाली 6.17 करोड़ रुपये की राशि ने प्रशासनिक फैसलों को लेकर एक अलग बहस को जन्म दे दिया है. फिलहाल RTI जवाब में आवंटित राशि की पुष्टि हुई है, जबकि इस खर्च का विस्तृत इस्तेमाल और कार्यालय स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया आने वाले समय में अधिक चर्चा का विषय बन सकती है.
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