तमिलनाडु (Tamil Nadu) में कल विरुधुनगर (Virudhunagar) के पटाखा फैक्ट्री में लगी आग की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 19 हो गई है. तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में सत्तूर के पास शुक्रवार को एक पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट में अब तक 19 श्रमिकों की मौत हो गई और 26 से अधिक घायल हैं. विस्फोट के चलते फैक्टरी की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मामले की जांच की जा रही है और अस्‍पताल में घायलों का इलाज जारी है. Also Read - Tamil Nadu: पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 16 लोगों की मौत, 30 से अधिक घायल; प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख

पुलिस ने बताया कि अच्छनकुलम गांव में स्थित इस पटाखा फैक्टरी में पटाखे बनाने के लिए कुछ रसायनों को मिलाया जा रहा था, तभी यह विस्फोट हुआ. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. Also Read - Uttarakhand: Tapovan में 6वें दिन भी रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन जारी, अब 36 शव मिले, 204 लापता की तलाश

PM मृतक के परिजनों को 2 लाख रु. और घायल हुए लोगों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि CM ने 3 लाख रु. तथा गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए 1 लाख रु. की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. Also Read - Uttarakhand Latest News: टनल में फंसे 35 से ज्‍यादा लोगों को बचाने में कई बाधाएं, अब तक 32 शव बरामद, 174 लापता

#UPDATE Tamil Nadu:Death toll rises to 19 in the fire incident that took place at firecracker factory in Virudhunagar y’day

PM & CM announced ex-gratia of Rs 2 Lakhs & Rs 3 Lakhs each respectively to kin of deceased; Rs 50,000 & Rs 1 Lakh each respectively for critically injured

— ANI (@ANI) February 13, 2021