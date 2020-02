चेन्नई: द्रमुक विधायक एस कथावारायण का शुक्रवार को यहां निधन हो गया है. वह 58 साल के थे. पिछले दो दिनों में पार्टी के दो विधायकों का निधन हो गया है. पार्टी सूत्रों ने बताया कि वेल्लोर जिले की गुडियातम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक ने यहां एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां उनका उपचार चल रहा था.

Tamil Nadu: DMK MLA from Gudiyatham constituency, S Kathavarayan passes away in a Chennai hospital, due to illness. pic.twitter.com/eQSiOIFM9W

