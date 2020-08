चेन्नई: तमिलनाडु में पार्टी द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित किए गए द्रमुक विधायक केयू सेल्वम चेन्नई आज भाजपा कार्यालय का दौरा किया. उन्‍होंने कहा, “डीएमके अब एक परिवार की पार्टी के रूप में कार्य करती है.” हालांकि, यह साफ नहीं हो सका कि उन्‍होंने बीजेपी ज्‍वाइन की है. Also Read - PM ने आधारशिला रखकर शपथ का उल्‍लंघन किया, यह धर्मनिरपेक्षता की हार, हिंदुत्व की जीत का दिन: असदुद्दीन ओवैसी

बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मुलाकात करने के एक दिन बाद डीएमके ने बुधवार को अपने विधायक कू का सेल्वम को पार्टी से निलंबित करने के साथ ही उन्हें पार्टी पदों से भी हटा दिया. तमिलनाडु की थाउजेंड लाइट्स विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सेल्वम ने मंगलवार को अपने दिल्ली दौरे के दौरान सुशासन के लिए मोदी की तारीफ की थी और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी थीं.

डीएमके ने विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह भी बताने को कहा है कि उन्हें क्यों ना पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए. द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने पार्टी की एक विज्ञप्ति में कहा, "द्रमुक मुख्यालय कार्यालय सचिव और कार्यकारी समिति के सदस्य कू का सेल्वम को आज से उनके पदभार से मुक्त किया जाता है."

Tamil Nadu: DMK MLA Ku Ka Selvam, who has been temporarily suspended by the party, visits BJP office in Chennai. He says, “The DMK now functions as a family’s party.” pic.twitter.com/8GWMDkHxvJ

