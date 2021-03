Tamil Nadu Election 2021: मक्कल निधि मैयम (MNM) के प्रमुख कमल हासन (Kamal Haasan) की कार पर उस वक्त एक शख्स ने हमला कर दिया, जब वे चुनाव प्रचार (Election Campaign) के बाद कांचीपुरम के एक होटल जा रहे थे. हालांकि इस हमले में कमल हसन को चोट तो नहीं आई है लेकिन उनकी कार को काफी नुकसान पहुचा है. जानकारी के मुताबिक हमला करने वाला आरोपी युवक नशे में था. उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है. Also Read - तमिलनाडु: AIADMK ने 171 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, BJP 20 और PMK 23 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

एमएनएम के नेता एजी मौर्य ने ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी है. मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा, हासन पर हमले का प्रयास किया गया है. हासन पर हमला करने वाले युवक को पुलिस को सौंप दिया गया है. आरोपी युवक ने कथित तौर पर शराब पी रखी थी. बताया जा रहा है कि हमले के बाद वहां मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता ने आरोपी को जमकर पीटा, जिसके बाद पुलिस को उसे अस्‍पताल में भर्ती कराना पड़ा है.

Tamil Nadu: Makkal Needhi Maiam chief Kamal Haasan's car allegedly attacked by a man yesterday, while he was returning to Chennai after poll campaigning. He wasn't injured in the incident. The man was reportedly thrashed by MNM cadres & people, before being handed over to Police. pic.twitter.com/Mdhic10SVH

— ANI (@ANI) March 15, 2021