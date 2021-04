Tamil Nadu Election 2021 Live: तमिलनाडु में आज पहले और आखिरी चरण में 234 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज सुबह सात बजे से शुरू हो चुकी है. एक तरफ जहां सत्तापक्ष अन्नाद्रमुक सत्ता में बने रहने की कोशिश में लगी है तो वहीं विपक्षी पार्टी द्रमुक राज्य की सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है. आज के इस चुनाव में 3998 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है. राज्य की जनता किसे चुनती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा. Also Read - Tamil Nadu Election 2021: नशे में धुत्त युवक ने चुनाव प्रचार से लौट रहे कमल हासन की कार पर किया हमला, हुआ गिरफ्तार

आज हो रहे इस चुनाव में दमिलनाडु के 6 करोड़ 28 लाख मतदाता चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. इस चुनाव में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, उपमुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम, द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन, एएमएमके संस्थापक टीटीवी दिनाकरण, अभिनेता एवं मक्कल नीधि मय्यम (एमएनएम) के संस्थापक कमल हासन, नाम तमीझार काच्ची के नेता सीमान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एल मुरूगन समेत 3,998 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. Also Read - DMK का वादा-LPG पर 100 रुपये की सब्सिडी, Petrol 5- Diesel 4 रुपये कर देंगे सस्ता, जानिए और क्या...

LIVE UPDATES…. Also Read - Tamil nadu Election 2021: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा-AIADMK मैडम जयललिता की पार्टी नहीं, भाजपा की गुलाम है

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शिवगंगा जिले के चीतल अचि मेमोरियल हाईस्कूल में बने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया…

#TamilNaduElections | Senior Congress leader P Chidambaram casts vote in polling booth Chittal Achi Memorial High School in Kandanur, Sivaganga district “Our secular progressive alliance is all set for a landslide victory as people of Tamil Nadu want a change,” he says pic.twitter.com/TY4Ii4qZeI — ANI (@ANI) April 6, 2021

दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ने चेन्नई के मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया…

Chennai: Actor Rajinikanth casts vote at a polling booth in Stella Maris of Thousand Lights constituency#TamilNaduElections pic.twitter.com/PRPGVKE8kv — ANI (@ANI) April 6, 2021

दिग्गज अभिनेता कमल हासन ने अपनी बेटियों के साथ चेन्नई हाईस्कूल पर बने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया….

Tamil Nadu: Makkal Needhi Maiam chief Kamal Haasan, his daughters Shruti Haasan & Akshara Haasan stand in a queue as they await their turn to cast vote. Visuals from Chennai High School, Teynampet in Chennai.#TamilNaduElections pic.twitter.com/7zjjcGUjVV — ANI (@ANI) April 6, 2021

आज का ही चुनाव ये तय करेगा कि राज्य में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक की लगातार तीसरी बार जीत होगी या फिर विपक्षी पार्टी द्रमुक की सत्ता में वापसी होगी. अन्नाद्रमुक यहां भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा है तो वहीं द्रमुक नेता स्टालिन ने मतदाताओं से पार्टी नीत सेकुलर प्रोग्रेसिव एलायंस के लिए वोटिंग की अपील की है. बता दें कि राज्य में 2011 से विपक्ष में है.

पहली बार दिग्गजों के बिना हो रहा है चुनाव

तमिलनाडु के हालिया चुनाव इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब अन्नाद्रमुक की नेता जे जयाललिता और द्रमुक के एम करुणनिधि नहीं होंगे. वहीं, मुख्यमंत्री पलानीस्वामी तीसरी बार अपने गृह जिले सेलम जिले के इडापड्डी सीट से जीत दर्ज करने का प्रयास करेंगे.

तमिलनाडु में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है. राज्य में कुल 6.28 करोड़ मतदाता है, जिनमें 3,19,39,112 महिलाएं, 3,09,23,651 पुरुष और 7,192 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं. वे कुल 3,998 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे.

उप-मुख्यमंत्री ओ पनीरसेलवम, जिन्होंने आक्रामक तरीके से प्रचार किया था, एक बार फिर गृह जिले थेनी के बोदीनयाकनूर सीट से अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं. इस सीट पर उन्होंने वर्ष 2011 और 2016 में भी जीत दर्ज की थी.