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Tamil Nadu Election 2026 Winner List: तमिलनाडु विधानसभा के नतीजे घोषित, जानिए किस सीट से कौन जीत रहा?

Tamil Nadu Election 2026: तमिलानाडु की 234 विधानसभा सीटों के परिणाम घोषित कर दिया गया है. इस स्टोरी में हम आपको सीटवार विनर लिस्ट के बारे में बता रहे हैं.

Published date india.com Published: May 4, 2026 11:10 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Tamil Nadu Election 2026 Winner List
Tamil Nadu Election 2026 Winner List

Tamil Nadu Election 2026: तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं और इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है. राज्य में सत्ता बदल गई है और इसमें अहम भूमिका अभिनेता विजय की पार्टी TVK ने निभाई है. TVK ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 107 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे राजनीति में नया मोड़ आ गया है.

बहुमत से थोड़ा दूर TVK

सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है. TVK 107 सीटों के साथ सबसे आगे है, लेकिन बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई. वहीं DMK को 60 सीटें और AIADMK को 47 सीटें मिली हैं. कांग्रेस के खाते में 5 सीटें गई हैं, जबकि बाकी सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीते हैं.

रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ा उत्साह

इस बार चुनाव में 84.7% वोटिंग हुई, जो काफी ज्यादा है. इसी वजह से लोगों में नतीजों को लेकर काफी उत्साह था. जानकारों का मानना है कि ये चुनाव तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया है और आगे की दिशा तय करेगा.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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