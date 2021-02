Assembly Election Dates Announcement Updates: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल (Bengal Polls Date), केरल (Kerala Polls Date), तमिलनाडु (Tamil Nadu Polls Date), असम (Assam Polls Date) और पुडुचेरी (Puducherry Polls Date) में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) के अनुसार, तमिलनाडु में (Tamil Nadu Chunav Ki Tarikh) एक चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे वहीं, नतीजे 2 को घोषित किये जाएंगे. बता दें कि तमिलनाडु में 235 सीटों पर चुनाव होने हैं. Also Read - Assembly Election Date Announced: 4 राज्यों और पुडुचेरी में चुनाव के दौरान पहली बार होंगी ये चीजें, चुनाव आयोग ने दी जानकारी...

Tamil Nadu assembly elections to be held in a single phase on 6th April; counting of votes on 2nd May: Chief Election Commissioner

— ANI (@ANI) February 26, 2021