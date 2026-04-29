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Exit Polls: तमिलनाडु में किसकी आ रही सरकार? एग्जिट पोल के नतीजे जारी, यहां देखें
Tamil Nadu Exit Poll Result Live: तमिलनाडु में 23 अप्रैल को सभी 234 सीटों पर वोट डाले गए थे, जहां रिकॉर्ड 85% मतदान हुआ था. अब एग्जिल पोल के नतीजे भी सामने आ चुके हैं.
Tamil Nadu Exit Poll Result Live: तमिलनाडु में 23 अप्रैल को सभी 234 सीटों पर एक ही बार में वोट डाले गए थे, जहां जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और रिकॉर्ड 85% मतदान हुआ. अब हर किसी को 4 मई का इंतजार है, जब वोटों की गिनती होगी और असली नतीजे सामने आएंगे. लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ‘एग्जिट पोल’ के आंकड़े.
MATRIZE एग्जिट पोल
MATRIZE की तरफ से जारी किए गए एग्जिट पोल के आंकड़ों पर गौर करें तो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाला DMK+ गठबंधन एक बार फिर सत्ता के करीब पहुंच सकता है, हालांकि विपक्ष की तरफ से भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.
Jan ki Baat
जन की बात वोटर कनेक्ट की तरफ से किए गए एग्जिट पोल के नतीजों से तमिलनाडु में AIADMK को बढ़त मिलती दिख रही है, जिसे 128-147 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि डीएमके+ को 75-95 सीटें मिलने का अनुमान है. विजय की तमिलगा वेट्री कजगम को 8-15 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि अन्य दलों के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराना मुश्किल है.
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