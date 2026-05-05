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विधानसभा चुनाव में 1 वोट के अंतर से जीता ये कैंडिडेट, जानिए किस सीट पर हुआ ऐसा जोरदार मुकाबला?

Tamil Nadu DMK Minister 1 Vote defeat: तमिलनाडु के तिरुप्पत्तूर सीट पर डीएमके के कद्दावर मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन को टीवीके उम्मीदवार सीनिवास सेतुपति आर के हाथों सिर्फ 1 वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. वहीं, तमिलनाडु चुनाव 2026 में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है और बीजेपी को मात्र 1 सीट पर जीत मिली.

Published date india.com Published: May 5, 2026 1:16 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Tamil Nadu Tiruppattur Assembly Seat 1 vote winner
तमिलनाडु के तिरुप्पत्तूर विधानसभा सीट पर 1 वोट से जीता कैंडिडेट

 Tamil Nadu 1 Vote defeat Result: पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी की बड़ी जीत की चर्चा है. तमिलनाडु में टीवीके (TVK) ने अपनी पहली ही बड़ी परीक्षा में सबको चौंका दिया. राज्य की 234 सीटों के नतीजों ने रिजनल पॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर बदल दी. पहली बार मैदान में उतरी एक नए दल ने दिग्गजों को हाशिए पर धकेल दिया. लेकिन तमिलनाडु में TVK- बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के बीच इस सीट की जीत का अपना अलग क्रेज है. इस सीट पर डीएमके के एक मंत्री को महज 1 वोट से हार का सामना करना पड़ा. आइये जानते हैं कि किसी पार्टी की जीत से ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले इस सीट का नाम, जहां महज एक वोट ने एक कद्दावर मंत्री की कुर्सी छीन ली.

टीवीके- बंगाल की जीत से अलग क्रेज

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है. तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय की पार्टी ने एक सांस्कृतिक लहर पर सवार होकर पूर्ण बहुमत के करीब अपनी जगह बनाई. TVK ने पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के अभेद्य दुर्ग में बड़ी सेंध लगाई है. वहीं, बंगाल में जहां बीजेपी ने अपनी सांगठनिक ताकत दिखाई.

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तिरुप्पत्तूर सीट पर 1 वोट का महासंग्राम

तिरुप्पत्तूर विधानसभा सीट पर जो हुआ, उसने चुनावी इतिहास में एक बेहद अनोखा पन्ना जोड़ने के लिए काफी है. डीएमके के कद्दावर मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन को टीवीके उम्मीदवार सीनिवास सेतुपति आर के हाथों सिर्फ 1 वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. अगर किसी सीट पर मुकाबला आखिरी वोट तक सीमित हो, तो कैंडिडेट और उनके समर्थकों में जीत का उतावलनापन और हार के रोमांच को पल-पल महसूस करने का अंदाजा लगाना ही रोमांचक है. स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर का सीन को आप पूरी फिल्म सेट की तरह इमेजिन करें तो कम नहीं होगा. खैर मतगणना के अंतिम दौर तक सांसें थमी रहीं और अंततः एक वोट ने जीत-हार का फैसला किया.

Tiruppattur Assembly Seat 1 vote winning seat

एक वोट से हारे डीएमके के मंत्री

मंत्री जी की हार से सबक

सहकारिता मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन की हार यह साबित करती है कि लोकतंत्र में कोई भी वोट बेकार नहीं होता. उन्हें कुल 83,374 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी 83,375 वोट पाकर विजयी रहे. यह नतीजा मतदाताओं को यह संदेश देता है कि एक-एक वोट की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, इसलिए कभी भी ‘जीत जाएंगे’ कहकर वोट देना मिस ना करें.

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डीएमके और एआईएडीएमके का गिरता ग्राफ

इस चुनाव में सत्ताधारी डीएमके महज 59 सीटों पर सिमट गई, जबकि मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके को 47 सीटें मिलीं. टीवीके का क्रेज ऐसा रहा कि कांग्रेस (5 सीटें) और पीएमके (4 सीटें) जैसी पार्टियां दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाईं. यह परिणाम दक्षिण की राजनीति में तीसरे ध्रुव के स्थायी उदय का संकेत है. जाते-जाते बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में टीवीके की सफलता यह दिखाती है कि अब मतदाता पुराने ढर्रे के बजाय नए विजन और विकल्पों पर भरोसा कर रहे हैं. जहां उत्तर में विकास के मुद्दे हावी रहे, वहीं दक्षिण में टीवीके ने अपनी नई विचारधारा और प्रभाव से पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के समीकरणों को ध्वस्त कर दिया.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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