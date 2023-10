Tamil Nadu के विरुधुनगर में दो पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट, 9 महिलाओं समेत 11 की मौत

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में पटाका की दो फैक्ट्रियों में हुए विस्फोट में 11 लोगों की जान चली गई. मरने वालों में 9 महिलाएं शामिल हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया, दमकल एवं बचाव सेवा कर्मी एवं स्थानीय लोग मिलकर आग बुझाने और पीड़ितों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

#WATCH | Tamil Nadu: An explosion took place at a firecracker manufacturing factory near Sivakasi in Virudhunagar district, fire extinguisher reaches the spot: Fire and Rescue department pic.twitter.com/CqE1kCAJ3S

— ANI (@ANI) October 17, 2023