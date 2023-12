Breaking: तमिलनाडु में पटाखा निर्माण फैक्ट्री में विस्फोट, एक की मौत

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के सत्तूर के आज एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई. हादसाकी जनकारी अग्निशमन और बचाव विभाग ने दी है.

#WATCH | Tamil Nadu | One person died in an explosion in a firecracker manufacturing factory near Sattur in Virudhunagar district today: Fire and Rescue Department pic.twitter.com/RemmKOuwku

— ANI (@ANI) December 15, 2023