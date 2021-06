चेन्नई: तमिलनाडु (Tamil Nadu) के चेन्‍नई (Chennai) के पास वंडालूर में स्थित अरिगनर अन्ना जैविक उद्यान ( Arignar Anna Zoological Park) में कोविड-19 से संक्रमित चार शेरों के नमूनों की ‘जीनोम सीक्वेंसिंग’से पता चला है कि वे वायरस के ‘पैंगोलिन लिनियेज’बी.1.617.2 प्रकार से संक्रमित थे, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार डेल्टा प्रकार है. उद्यान की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई. Also Read - Rest in Peace फ्लाइंग सिख' मिल्खा सिंह जी; सचिन तेंदुलकर समेत क्रिकेट जगत ने पूर्व दिग्गज को श्रृद्धांजलि दी

बयान में कहा गया, आईसीएआर-एनआईएचएसएडी के निदेशक ने बताया कि संस्थान में चारों नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई. सीक्वेंस के विश्लेषण से पता चलता है कि चारों सीक्वेंस पैंगोलिन लिनिएज बी.1.617.2 प्रकार के हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार डेल्टा प्रकार है.

Four lions at Chennai’s Arignar Anna Zoological Park found infected with delta variant of COVID-19 Also Read - राष्‍ट्रपति कोविंद और PM मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर जताया गहरा शोक

