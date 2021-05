Tamil Nadu Lockdown Extension News: कोरोना संकट के मद्देनजर तमिलनाडु में एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है. राज्य में अब इस महीने की 31 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान राज्य में दवा, दूध, पानी और समाचार पत्रों का वितरण जारी रखने की अनुमति दी गई है. इस लॉकडाउन के दौरान सभी जिलों में बागवानी विभाग स्थानीय निकायों के साथ मिलकर सब्जी और फल उपलब्ध करवाएगा. Also Read - Tamil Nadu Lockdown Update: तमिलनाडु में एक सप्ताह आगे बढ़ाया गया पूर्ण लॉकडाउन, जारी रहेंगी सख्त पाबंदियां; यहां देखें नई गाइडलाइन

इससे पहले शनिवार को राज्य सरकार ने लॉकडाउन की मियाद एक सप्ताह और बढ़ाने की घोषणा की थी. राज्य में पूर्व में घोषित लॉकडाउन आज यानी 24 मई को समाप्त हो रहा था.

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सरकार के इस फैसले की घोषणा अधिकारियों के साथ-साथ चिकित्सा विशेषज्ञों और सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों वाली विधायिका समिति की बैठक के बाद की.

स्टालिन ने बयान में कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन को 24 मई से अगले एक सप्ताह के लिए बिना किसी ढील के बढ़ाया जा रहा है.’’ उन्होंने कहा कि पाबंदियां सोमवार से प्रभावी होंगी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों के हित के लिए दुकानें शनिवार को रात नौ बजे तक और रविवार को सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खुली रहेंगी जबकि बाकी दिन पूर्ण लॉकडाउन रहेगा.

