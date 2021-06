तमिलनाडु (Tamil Nadu)में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) को अनलॉक (Unlock) करने की प्रक्रिया में चेन्नई समेत राज्य के 27 जिलों में आज फिर से पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और चाय की दुकानें खुल (re-open) गए हैं. आज सुबह पार्क सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खुला रहे और सैलून, ब्यूटी पार्लर,स्पा, चाय की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. तमिलनाडु में 35 दिनों के बाद आज से 27 जिलों में सैलून, पार्क और राज्य द्वारा संचालित शराब की दुकानें फिर से खुल गईं हैं. Also Read - COVID19 Updates: 72 दिन में देश में कोरोना के सबसे कम केस, 24 घंटे में मौंतें बढ़ी, 3921 जानें गईं

तमिलनाडु में अभी धार्मिक और पर्यटन स्थल बंद हैं और टैक्‍सी (Taxis), ऑटो रिक्‍शा (auto-rickshaws) एक बार फिर से सड़कों पर दौड़ने लगे हैं. Also Read - MP: BJP युवा मोर्चा नेता की बर्थडे पार्टी का Viral Video, 10 हजार रुपए फाइन लगा

Tamil Nadu: Salons, beauty parlours & spas re-open in 27 districts of the state, including Chennai, from today. These facilities can now function with 50% of customers. Govt parks allowed to open from 6 am to 9 am. Taxis, auto-rickshaws allowed to operate. Also Read - Lockdown-Unlock Update: दिल्ली और तमिलनाडु में ‘अनलॉक’ प्रक्रिया के तहत मिली और ढील, जानिए आपके राज्य में क्या है लॉकडाउन का हाल?

Visuals from Chennai. pic.twitter.com/9xEvH16htL

— ANI (@ANI) June 14, 2021