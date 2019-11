चेन्नई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने आईएस मॉड्यूल मामले में अपनी जांच के संबंध में तंजावुर और तिरुचिरापल्ली में शनिवार को छापे मारे और दो संदिग्धों के ठिकानों से लैपटॉप, मोबाइल फोन तथा एक कुल्हाड़ी समेत अन्य सामान बरामद किया. एनआईए ने कहा कि मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए उसने तंजावुर में अलावुदीन तथा तिरुचिरापल्ली के एस. सरफुदीन के आवास पर छापे मारे. मामले में जून में कोयंबटूर में छापों के बाद मोहम्मद अजरुद्दीन तथा शेख हिदायतुल्ला को गिरफ्तार किया था.

Tamil Nadu: National Investigation Agency conducted searches in Thanjavur and Tiruchirappalli in connection with investigation in an ISIS terror module case pic.twitter.com/VIY8L7mas3

— ANI (@ANI) November 30, 2019