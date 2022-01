Tamil Nadu, Night curfew, COVID19, News: तमिलनाडु (Tamil Nadu ) में बढ़ते कोविड मामलों पर लगाम लगाने (Covid19) के लिए राज्‍य सरकार ने आज बुधवार को कल यानि 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू (Night lockdown) और रविवार को फुल लॉकडाउन ( Sunday Full Lockdown) समेत कई प्रतिबंधों की घोषणा की है. तमिलनाडु के सीएम (Tamil Nadu Chief Minister) एमके स्टालिन (MK Stalin) ने प्रतिबंधों की घोषण करते हुए कहा, 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा. और रविवार को पूर्ण तालबंदी लागू रहेगी. रविवार 9 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन के साथ रेस्तरां सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक टेकअवे संचालित रहेगा. कक्षा 1 से 9 की कक्षाएं केवल ऑनलाइन चलेगी और कक्षा 10-12वीं की कक्षाएं फिजिकल चलेगी.Also Read - EXCLUSIVE: 'बहुत कम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है' Omicron के बारे में COVID टास्क फोर्स डॉक्टर ने दी यह ख़ास जानकारी

No permission for Pongal related functions/gatherings. Public transport including bus, suburban trains and Metro to run at 50% seating. No permission to devotees in places of worship on Friday, Saturday and Sundays: Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin

(file pic) pic.twitter.com/n2aRWE4lOH

— ANI (@ANI) January 5, 2022