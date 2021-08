चेन्नई: सभी जातियों के अभ्यर्थियों को मंदिरों में पुजारी नियुक्त करने का अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए तमिलनाडु की द्रमुक नीत सरकार ने शनिवार को विभिन्न जातियों के 24 प्रशिक्षित ‘अर्चकों’ यानि पुजारियों को नियुक्ति दी है. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने विभिन्न श्रेणियों में पदों पर नियुक्ति करते हुए 75 लोगों को ‘हिन्दू धर्म और परमार्थ अक्षय निधि विभाग’का नियुक्ति आदेश सौंपा.Also Read - भारत के दबाव और अंतरराष्ट्रीय आलोचन का दिखा असर, पाकिस्तान ने तोड़े गए मंदिर का कराया पुनर्निमाण

वहीं, हिंदू धार्मिक मामलों के विभाग द्वारा संचालित मदुरै के मंदिरों में दो गैर-ब्राह्मण पुजारी- पी महाराजन और एस अरुणकुमार नियुक्त किए गए हैं. यह जानकारी कल रविवार को मंदिर संयुक्त आयुक्त के चेल्लादुरै ने दी है.

Tamil Nadu | Two non-Brahmin priests- P Maharajan and S Arunkumar have been appointed to the temples in Madurai, run by the Department of Hindu Religious Affairs: Temple Joint Commissioner K Chelladurai stated yesterday

