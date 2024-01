तमिलनाडु में चल रहे जल्लीकट्टू में 10 लोग घायल, सरकारी अस्पताल में भर्ती

तमिलनाडु के पालामेडु में चल रहे जल्लीकट्टू इवेंट में 10 लोग घायल हो गए. एक व्यक्ति को इलाज के लिए मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल में रेफर किया गया.जल्लीकट्टू तमिल वार्षिक त्योहार है. यह काफी प्रसिद्ध है और प्राचीन खेलों में शुमार है.जल्लीकट्टू स्पैनिश बुलफाइट्स के समान है. बुलफाइट का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है.

मदुरै के अवनियापुरम में सोमवार को जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हुई, इससे पहले बैलों की पूर्व स्वास्थ्य जांच कराई गई. सदियों पुराने कार्यक्रम जल्लीकट्टू को तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जाता है. इस खेल में, एक बैल को लोगों की भीड़ में छोड़ दिया जाता है. कार्यक्रम में भाग लेने वाले बैल की पीठ पर बड़े कूबड़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे बैल को रोकने का प्रयास किया जाता है.

#WATCH | Tamil Nadu | 10 people injured in Palamedu Jallikattu event. One person referred to Government Rajaji Hospital in Madurai for further treatment. pic.twitter.com/wdzAB2ru5U

— ANI (@ANI) January 16, 2024