चेन्नई: तमिलनाडु में द्रमुक सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित तीन भाषा फार्मूले का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डालने की मांग करते हुए दावा किया कि यह हिन्दी को ‘थोपने’ के समान है. तमिलनाडु सरकार ने मामले को शांत करऩे का प्रयास करते हुए कहा कि वह दो भाषा फार्मूले को जारी रखेगी. उधर, विवाद बढ़ता देख केंद्र सरकार ने सफाई दी है. सरकार ने कहा है कि कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी. एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, यह कोई नीति नहीं. जनता की प्रतिक्रिया जानी जाएगी. यह गलतफहमी है कि यह एक नीति बन जाएगी. कोई भी भाषा किसी भी राज्य पर नहीं थोपी जाएगी.

HRD Minister Ramesh Pokhriyal on reported proposal of 3-language system in schools: Committee has submitted its report to Ministry, it’s not the policy. Public feedback will be sought, it’s a misunderstanding that it has become a policy. No language will be imposed on any state. pic.twitter.com/hFhJLvAFHF

— ANI (@ANI) June 1, 2019