चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस ने हिंसक गतिविधियों और तोड़फोड़ कृत्यों में शामिल लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत मामला दर्ज करने की चेतावनी दी है. दरअसल, राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ( NIA) की छापेमारी के मद्देनजर संघ परिवार के कार्यकर्ताओं की संपत्तियों को निशाना बनाकर लगातार हमले किए जा रहे हैं.Also Read - अंकिता भंडारी मर्डर: प्रियंका गांधी ने कहा- माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, आरोपियों को बचा क्यों रही बीजेपी सरकार?

तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सी शैलेंद्र बाबू के कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक “कुछ संगठनों” के सदस्यों के परिसरों में विस्फोटक पदार्थ फेंके जाने की विभिन्न घटनाओं के संबंध में जांच की जा रही है और अब तक 250 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के संबंध में गिरफ्तारी भी की गई है. हालांकि उन्होंने गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या नहीं बताई. Also Read - अंकिता भंडारी मर्डर: पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लोगों का प्रदर्शन; पिता बोले- रिपोर्ट सार्वजनिक हो, प्रशासन का इनकार

वहीं, कोयंबटूर पुलिस आयुक्त वी बालकृष्णन ने कहा, ईंधन सामग्री के साथ बोतलें फेंकने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया जाएगा. कुल 7 मामले दर्ज किए गए हैं.आरएएफ सहित 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात. Also Read - Bihar: RJD नेता शिवानंद तिवारी PFI की नारेबाजी को लेकर बोले,"पाकिस्तान जिंदाबाद" के नारे सिर्फ विरोध का एक हिस्सा है

