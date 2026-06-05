Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु के 'सिंघम' ने अटकलों पर लगाया विराम, छोड़ा BJP का दामन- पार्टी ने मंजूर किया इस्तीफा

Tamil Nadu politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर अन्नामलाई ने साल 2020 में BJP) में शामिल हुए और तेजी से पार्टी में आगे बढ़े. एक साल के भीतर ही उन्हें तमिलनाडु BJP का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था.

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दिल्ली में 2 जून को अन्नामलाई ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. (Photo: ANI)

Tamil Nadu politics: भारतीय जनता पार्टी (BJP) में अपने भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए तमिलनाडु BJP के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है. पार्टी ने एक बयान में कहा, ‘भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन नवीन ने तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है.’

यह बड़ा राजनीतिक बदलाव हाल में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद हुआ है. इन चुनावों ने राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव लाया है. विजय की पार्टी TVK ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर DMK और AIADMK के दशकों पुराने दबदबे को खत्म कर दिया. जीत के बाद, C. जोसेफ विजय ने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.

BJP में कब शामिल हुए थे अन्नामलाई?

कर्नाटक कैडर के पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई ने राजनीति में आने से पहले 2019 में इंडियन पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर, वे 2020 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए और तेजी से पार्टी में आगे बढ़े. एक साल के भीतर ही उन्हें तमिलनाडु BJP का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, जिससे वे पार्टी के सबसे युवा राज्य प्रमुखों में से एक और राज्य में पार्टी के विस्तार की कोशिशों का एक अहम चेहरा बन गए.

आगे क्या करेंगे अन्नामलाई?

BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लोगों से ऑनलाइन संवाद किया. उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़े हैं, और भी लोगों को साथ लेकर चलना होगा. मैंने एक नए प्रकार की राजनीति की शुरुआत करने के लिए गरिमापूर्ण तरीके से भाजपा छोड़ दी है. आज से एक नया मार्ग, एक नया आंदोलन, एक नयी राजनीतिक मुहिम शुरू होगी. उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन को बुनियादी स्तर से ही एक नए आयाम, एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है.