Protest Against Citizenship Amendment Act, NRC-NPR (नई दिल्ली): नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ तमिलनाडु में आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है. यहां लोग सड़कों पर उतर आये हैं. ये लोग राज्य सचिवालय की ओर बढ़ रहे हैं. पुलिस इन्हें सचिवालय की ओर जाने से रोक रही है. बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है.

देश के कई हिस्सों की तरह तमिलनाडु में भी नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) और एनआरसी (National Register of Citizens) के खिलाफ लोग गुस्से में हैं. यहां भी पिछले काफी समय से इसके विरोध में प्रदर्शन चल रहा है. आज लोग सड़क पर आ गए. लोग वलजह रोड पर मार्च कर रहे हैं. ये लोग राज्य सचिवालय की ओर बढ़ रहे हैं. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यहां बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है.

Tamil Nadu: People march towards the State Secretariat from Walajah Road to protest against the Citizenship Amendment Act, National Register of Citizens & National Population Register. Heavy police force has been deployed in view of the ongoing Assembly session. pic.twitter.com/uHprGWR7GB

— ANI (@ANI) February 19, 2020