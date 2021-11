Tamil Nadu Rains: चेन्नई समेत तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अब राज्य पर चक्रवात तूफान का खतरा मंडराने लगा है. दरअसल बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में लो प्रेशर बना हुआ है जो कि अगले 24 घंटों में डिप्रेशन में बदल सकता है. इसके उत्तर की ओर पहुंचते ही सेंट्रल तमिलनाडु समेत तटीय जिलों और दक्षिण आंध्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. आज सुबह से रामेश्वरम में बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर पूर्वी मॉनसून की वजह से 14 नवंबर तक भारी बारिश हो सकती है.Also Read - Weather Forecast: 10-11 नवंबर को इन राज्यों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी, कल भी बरसेंगे बादल

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आज पूरे प्रदेश में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है. मछुआरों को 9 से 12 नवंबर के बीच समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. Also Read - Chennai Rains Latest Update: चेन्नई में 2015 के बाद से सबसे अधिक बारिश, 4 जिलों के स्कूलों, कॉलेजों में दो दिन की छुट्टी; IMD ने जारी किया Red Alert

Rameswaram receives rainfall due to Northeast Monsoon over Tamil Nadu

IMD predicts ‘heavy to very heavy’ rainfall in the state today. pic.twitter.com/Yky7SmOLmF

— ANI (@ANI) November 9, 2021