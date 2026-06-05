BJP छोड़ने के बाद क्या नई पार्टी बनाएंगे अन्नामलाई? तमिलनाडु के 'सिंघम' ने बता दिया पूरा राजनीतिक रोडमैप

Tamil Nadu Politics News Today: कर्नाटक कैडर के पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई 2020 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए थे. छह साल बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया.

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BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने कहा कि आज से एक नया मार्ग, एक नया आंदोलन, एक नयी राजनीतिक मुहिम शुरू होगी. (Photo: AI)

Tamil Nadu Politics News Today: तमिलनाडु के ‘सिंघम’ नाम से मशहूर के. अन्नामलाई ने शुक्रवार (जून, 06, 2026) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का साथ छोड़ दिया. अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वह नई पार्टी बनाएंगे? अन्नामलाई ने BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद ‘X’ के जरिये अपने समर्थकों से संवाद किया. उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़े हैं, और भी लोगों को साथ लेकर चलना होगा. मैंने एक नए प्रकार की राजनीति की शुरुआत करने के लिए गरिमापूर्ण तरीके से भाजपा छोड़ दी है. आज से एक नया मार्ग, एक नया आंदोलन, एक नयी राजनीतिक मुहिम शुरू होगी.

नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे अन्नामलाई

उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन को बुनियादी स्तर से ही एक नए आयाम, एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है. अन्नामलाई ने कहा कि एक नई पार्टी बनाई जाएगी जो राज्य में अगला चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि जिस नए आंदोलन की शुरुआत की जानी है, उसमें बुनियादी स्तर से ही नए आयाम और नए नजरिए की आवश्यकता है.

‘अन्नामलाई के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा’

तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख नैनार नागेंद्रन ने कहा कि अन्नामलाई के इस्तीफे से पार्टी को ‘कोई नुकसान’ नहीं होगा. इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर तमिलनाडु BJP प्रमुख ने कहा, ‘बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है. बीजेपी दुनिया की एक बड़ी पार्टी है.’आंध्र प्रदेश बीजेपी प्रमुख का रुख थोड़ा अलग था. उन्हें उम्मीद थी कि अन्नामलाई भविष्य में किसी समय पार्टी में वापस आएंगे.

आंध्र प्रदेश बीजेपी प्रमुख पीवीएन माधव ने कहा, ‘अन्नामलाई हमारी पार्टी का अहम हिस्सा रहे हैं. यह एक छोटा सा झटका है.हमें उम्मीद है कि वे निश्चित रूप से वापस आएंगे. तमिलनाडु में उन्होंने जिस तरह का काम किया है, उसे देखते हुए हमें लगता है कि वे वापस आएंगे और आने वाले दिनों में पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा लेंगे.’

6 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे अन्नामलाई

कर्नाटक कैडर के पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई ने राजनीति में आने से पहले 2019 में इंडियन पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर, वे 2020 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए और तेजी से पार्टी में आगे बढ़े. एक साल के भीतर ही उन्हें तमिलनाडु BJP का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, जिससे वे पार्टी के सबसे युवा राज्य प्रमुखों में से एक और राज्य में पार्टी के विस्तार की कोशिशों का एक अहम चेहरा बन गए.