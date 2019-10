नई दिल्ली: देशभर में आज दिवाली की धूम मची हुई है. देश के अलग-अलग जगहों से दिवाली की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं. ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोशवासियों को दिवाली की बधाई दी. दिवाली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए शासन और प्रशासन ने कुछ नए नियम बनाए हैं. ऐसे में तमिलनाडु की सरकार ने आतिशबाजी के लिए एक खास समय निर्धारित किया है. जिसके चलते तमिलनाडु में लोग सुबह पटाखे जलाते नजर आए.

Tamil Nadu: People in Chennai burst crackers early morning today. State government has fixed time slot for bursting of crackers between 6am and 7am and between 7pm-8pm #Diwali pic.twitter.com/7laFp4xXOd

— ANI (@ANI) October 27, 2019