अहमदाबाद: आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) के समर्थक आतंकी को गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने वडोदरा से गुरुवार को गिरफ्तार किया. तमिलनाडु पुलिस उसकी तलाश में थी.एक सरकारी बयान में बताया गया है कि तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के रहने वाले जाफर अली को वडोदरा शहर के गोरवा इलाके से गिरफ्तार किया गया. वहीं, दिल्‍ली पुलिस ने गुरुवार को आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए मुठभेड़ के बाद नेटवर्क के तीन सदस्‍यों को अरेस्‍ट किया है.

एटीएस के मुताबिक, वह दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा जांच किए जा रहे एक मामले में भी शामिल है और उसे जल्द ही उन्हें सौंप दिया जाएगा.

ISIS नेटवर्क का भंडाफोड़, दिल्‍ली में मुठभेड़ के बाद तीन अरेस्‍ट, NCR-UP में थी हमले की साजिश

एटीएस ने कहा कि वह गुजरात में ISIS मॉड्यूल का मॉड्यूल शुरू करने की योजना बना रहा था. एटीएस को सहयोगी एजेंसी से सूचना मिली कि हत्या के मामले में शामिल छह लोग तमिलनाडु के अपने घरों से भाग गए हैं. वे ‘गुप्त मिशन’ पर अन्य राज्यों में गए हैं और उन्हें ”जिहाद करने के बारे में बात करते सुना गया था.”

Gujarat ATS: A terrorist named Zafar Ali has been arrested from Vadodara’s Gorva area. He is wanted in Tamil Nadu. From last 10 to 12 days, he was in Vadodara to spread ISIS module. pic.twitter.com/dnJ12VEAL4

