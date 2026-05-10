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Tamil Nadu Tvk Congress Alliance Inside Story Rahul Gandhi And Thalapathy Vijay Friendship Know 17 Years Old Story

कितनी पुरानी है राहुल गांधी और थलपति विजय की दोस्ती? 17 साल पहले बन गया था तमिलनाडु में सरकार बनाने का प्लान! जानिए 2009 में क्या हुआ था

Tamil Nadu TVK-Congress alliance inside story: तमिलनाडु चुनाव में सबसे अहम सवाल कि कांग्रेस ने अपने पुराने साथी DMK को छोड़ TVK को समर्थक देने क्यों चली गई. इसके पीछे DMK चीफ स्टालिन से कांग्रेस के आलाकमान में कोई खटपट थी? INDI अलायंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइये जानते हैं...

विजय और राहुल गांधी कब साथ आए? TVK को क्यों मिला कांग्रेस का समर्थन

Rahul Gandhi and Thalapathy Vijay Alliance: कांग्रेस अपने परंपरागत साथी को छोड़ किसी नई पार्टी को समर्थन क्यों दिया? कांग्रेस के TVK को समर्थन देने के बाद क्या इंडिया गठबंधन में दरारें आएंगी? क्या DMK गठबंधन से इतर अपनी राह बनाने पर मजबूर होंगे. ये सवाल इस पल सभी के मन में होगा, क्योंकि तमिलनाडु में महज 5 सीट लाकर कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी की सबसे बड़ी साथी बन गई है. TVK के पास 120 विधायकों का समर्थन हैं, जिसमें कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां जैसे- CPI, CPI(M), VCK, और IUML के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं.

राहुल गांधी और थलपति विजय

तमिलनाडु की सियासत में इन दिनों एक ही चर्चा है, कांग्रेस और थलपति विजय की पार्टी TVK की बढ़ती नजदीकियां. कई लोगों को लग रहा है कि यह गठबंधन अचानक हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि इसकी नींव आज से करीब 17 साल पहले ही रख दी गई थी. इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2009 में राहुल गांधी और विजय की पहली बार मिले थे. उस समय राहुल गांधी राजनीति में नए-नए थे और विजय तमिल सिनेमा में सुपरस्टार बनने की दहलीज पर खड़े थे. अगस्त 2009 में विजय ने दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की थी. उस समय विजय इलया थलपति के नाम से मशहूर थे. साउथ सिनेमा में करीब 50 फिल्में कर चुके थे. राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही पहली बार विजय के राजनीति में आने के चर्चे शुरू हुए.

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2009 से लगातार संपर्क

2009 की उस मुलाकात के बाद भी दोनों नेता समय-समय पर संपर्क में रहे. जब 2024 में विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) लॉन्च की, तो राहुल गांधी ने खुद उन्हें फोन करके बधाई दी थी. वहीं, विजय ने भी पिछले साल राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर फोन कर शुभकामनाएं दीं. हालिया चुनाव में विजय की शानदार जीत के बाद भी दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसने गठबंधन की राह आसान कर दी.

कैसे हुई पहली मुलाकात?

इस मुलाकात के पीछे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की बड़ी भूमिका रही. उस समय NSUI के राष्ट्रीय सचिव गोपीनाथ पलानीअप्पन ने इस मीटिंग को फिक्स कराया था. गोपीनाथ विजय के करीबी दोस्त थे. खास बात यह थी कि विजय के पिता, मशहूर डायरेक्टर एस. ए. चंद्रशेखर भी कांग्रेस की विचारधारा की ओर झुकाव रखते थे और वे खुद अपने बेटे को लेकर दिल्ली गए थे ताकि राहुल गांधी से उनकी बातचीत हो सके.

क्यों करीब आए राहुल और विजय?

पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की मानें तो विजय हमेशा से कांग्रेस की विचारधारा के करीब रहे हैं. विजय ने हमेशा के. कामराज, पेरियार, डॉ. बी.आर. अंबेडकर और वेलु नचियार जैसे महान समाज सुधारकों को अपना आदर्श माना है. कामराज कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे. यही वजह है कि जब सरकार बनाने के लिए गठबंधन की बात आई, तो विजय ने बीजेपी के बिना वाली AIADMK के बजाय कांग्रेस का हाथ थामना बेहतर समझा.

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क्या इंडिया गठबंधन से अलग होगी DMK?

कांग्रेस के इस कदम ने DMK के खेमे में थोड़ी चिंता जरूर पैदा कर दी है. तमिलनाडु में कांग्रेस अब तक DMK के साथ मजबूती से खड़ी थी, लेकिन विजय (TVK) को समर्थन देने का मतलब है कि कांग्रेस अब राज्य में तीसरे बड़े विकल्प के रूप में खुद को देख रही है. हालांकि, अभी इंडिया गठबंधन से DMK के अलग होने की कोई आधिकारिक खबर नहीं है.